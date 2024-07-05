«Ювентус» подписал нового вратаря

Голкипер «Монцы» Микеле ди Грегорио в ближайшее время официально станет игроком «Ювентуса».

О предварительной договорённости 26-летнего футболиста со «старой синьорой» стало известно ещё в мае. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, в пятницу ди Грегорио поставит подпись под контрактом с туринцами. Вскоре клуб официально подтвердит переход итальянца.

Напомним, сделка обойдётся «Ювентусу» в 20 млн евро, из которых 2 млн – бонусы.

В прошедшем сезоне вратарь отыграл 33 матча за «Монцу» в Серии А, пропустив 35 голов. До 2022 года он принадлежал миланскому «Интеру», за первую команду которого так и не дебютировал.