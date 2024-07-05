Стало известно, за какую сумму «Ювентус» продаст Кьезу

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза доступен на трансферном рынке. Руководство «бьянконери» решило продать игрока, чтобы тот не ушёл бесплатно по истечении контракта в следующем году.

Согласно информации из обновлённого отчёта инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» запрашивает за 26-летнего футболиста 20-25 млн евро.

В прошедшем сезоне Федерико Кьеза отыграл 37 матчей за туринцев во всех соревнованиях, записав на свой счёт десять забитых мячей и три результативные передачи. Цвета «старой синьоры» итальянец представляет с октября 2020 года.

В числе претендентов на игрока фигурировали «Рома», «Наполи» и «Бавария».