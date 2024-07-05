«Интер» установил ценник на де Врея, которого ждут в Саудовской Аравии

Миланский «Интер» готов рассмотреть предложения по центральному защитнику Стефану де Врею.

Согласно недавним сообщениям, нидерландец интересен «Аль-Иттихаду»: подписание одобрил лично новый главный тренер саудовского гранда Стефано Пиоли, прекрасно знакомый с рынком Серии А. Клуб планирует предложить игроку щедрый контракт. По информации FcInterNews, «нерадзурри» запрашивают за 32-летнего центрбека 15 млн евро.

Действующий трудовой договор Стефана де Врея с «Интером» истекает через год, поэтому вышеприведённый ценник можно считать весьма солидным.

«Аль-Иттихад» финишировал пятым в минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.