Инсайдер Романо раскрыл планы «Ювентуса» по Кьезе

В «Ювентусе» планируют расстаться с Федерико Кьезой нынешним летом.

Новый главный тренер туринцев Тьяго Мотта не считает 26-летнего вингера важной частью своих планов. Клуб намерен продать Кьезу в текущее трансферное окно, поскольку его действующий контракт истекает через год, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Ожидается, что на место итальянца будет подписан другой фланговый атакующий игрок, но прежде «бьянконери» рассчитывают закрыть трансфер полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса.

Интерес к Федерико Кьезе проявляет «Рома», также слухи связывали футболиста сборной Италии с возможным переходом в «Наполи».