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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли хочет видеть в своём новом клубе игрока «Интера»

05 Июля 2024 • 00:05 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
18.08 19:00

Новый рулевой «Аль-Иттихада» Стефано Пиоли хочет усилить команду игроком миланского «Интера».

Итальянский наставник покинул «Милан» по окончании прошедшего сезона. В скором времени 58-летний специалист официально возглавит саудовский «Аль-Иттихад», о чём уже сообщили достоверные источники. По информации Calciomercato, Пиоли хотел бы видеть в своей новой команде центрального защитника «Интера» Стефана де Врея.

Контракт нидерландца с «нерадзурри» рассчитан до середины следующего года, однако, по слухам, 32-летний футболист может быть выставлен на продажу уже в скором времени.

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Интер Милан Стефано Пиоли Стефан Де Врей трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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