Пиоли хочет видеть в своём новом клубе игрока «Интера»

Новый рулевой «Аль-Иттихада» Стефано Пиоли хочет усилить команду игроком миланского «Интера».

Итальянский наставник покинул «Милан» по окончании прошедшего сезона. В скором времени 58-летний специалист официально возглавит саудовский «Аль-Иттихад», о чём уже сообщили достоверные источники. По информации Calciomercato, Пиоли хотел бы видеть в своей новой команде центрального защитника «Интера» Стефана де Врея.

Контракт нидерландца с «нерадзурри» рассчитан до середины следующего года, однако, по слухам, 32-летний футболист может быть выставлен на продажу уже в скором времени.