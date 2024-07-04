«Интер» может расстаться с опытным защитником

Центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей может покинуть клуб.

«Нерадзурри» намерены приобрести Алессандро Буонджорно из «Торино», однако трансфер итальянского центрбека потребует серьёзных вложений. Чтобы провернуть сделку, «Интеру» придётся расстаться с кем-то из своих игроков – «жертвой» может стать де Врей, сообщает Inter Xtra. Итоговое решение по данному вопросу пока не принято.

Стефан де Врей представляет цвета миланского гранда с 2018 года. Действующий контракт 32-летнего нидерландца истекает по окончании предстоящего сезона. В минувшей кампании футболист провёл 33 матча за команду Симоне Индзаги, отметившись одним голом.