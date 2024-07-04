Ибрагимович позвал в «Милан» игрока сборной Испании

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората интересен «Милану».

Недавно 31-летний футболист публично объявил о готовности остаться в своём клубе, однако его будущее остаётся неопределённым. Форвард не собирается переезжать в Саудовскую Аравию, но может перебраться в другой европейский чемпионат. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, видеть в своих рядах Морату хочет «Милан», и испанцу льстит интерес со стороны «россонери».

Кроме того, если верить Relevo, Златан Ибрагимович лично пригласил игрока «матрасников» в «Милан». Мората пока не принял итоговое решение.