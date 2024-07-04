«Наполи» не продаст Хвичу Кварацхелию нынешним летом ни при каких обстоятельствах.

Ещё весной в СМИ распространились слухи о заинтересованности в приобретении грузинского вингера со стороны «ПСЖ». Позднее появились известия о личной договорённости Кварацхелии с французским грандом, а отец и агент игрока заявляли, что Хвича должен покинуть «Наполи» ради выступления в Лиге чемпионов.

По данным авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Наполи» категорически против продажи 23-летнего футболиста, той же позиции придерживается и новый рулевой команды Антонио Конте. Лидер атаки неаполитанцев не будет продан этим летом, даже если откажется от продления контракта.