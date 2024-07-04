Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» может купить нового нападающего за 35 млн евро

04 Июля 2024 • 12:22 Комментировать

Центральный форвард Александр Сорлот, правами на которого владеет испанский «Вильярреал», может перебраться в итальянский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Согласно сведениям источника, в подписании норвежского нападающего заинтересована столичная «Рома». Руководство «жёлтой субмарины» готово расстаться с Сорлотом за 35 миллионов евро.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Испании Александр забил 23 гола и стал вторым бомбардиром Ла Лиги. Скандинавский нападающий уступил лишь украинскому форварду Артёму Довбику, выступающему за «Жирону».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рома Вильярреал трансферы футбола - лето 2024 Александр Сорлот ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Криштиану Роналду высказался о четвертьфинале с Францией на Евро Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 «Спартак» оформил сразу два трансфера Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й «Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Роналду сделал заявление о незабитом пенальти Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июля
12:22 · Италия. Серия А
«Рома» может купить нового нападающего за 35 млн евро
11:33 · Италия. Серия А
Дзаньоло прибыл в Италию для перехода в «Аталанту»
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил за Калафьори на два миллиона евро меньше, чем требует «Болонья»
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может купить защитника «Арсенала»
09:55 · Италия. Серия А
Клуб Фабрегаса подписывает нового вратаря перед сезоном в Серии А
09:49 · Италия. Серия А
«Наполи» заплатит 12 миллионов евро за Рафу Марина
08:31 · Италия. Серия А
«Реал» близок к продаже одного футболиста – названо имя
05:35 · Италия. Серия А
Клуб Серии А намерен переманить де Шильо из «Ювентуса»
04:55 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Надеюсь снова увидеть Погба на поле»
04:46 · Англия. Премьер-лига
«Милан» договорился с игроком «Тоттенхэма» слухи
04:29 · Италия. Серия А
Матерацци: «Лукаку стоит признать, что уход из «Интера» был ошибкой»
03:16 · Англия. Премьер-лига
«Ювентусу» интересен защитник «Манчестер Сити»
02:35 · Италия. Серия А
Герой финала Лиги Европы ответил согласием на щедрое предложение из Саудовской Аравии слухи
02:17 · Италия. Серия А
​Матерацци: «С Конте «Наполи» наберёт на 10-12 очков больше»
02:11 · Англия. Премьер-лига
Названы условия возможного перехода Гринвуда из «Манчестер Юнайтед» в клуб Серии А
Все новости
Рекомендуем