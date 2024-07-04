«Рома» может купить нового нападающего за 35 млн евро

Центральный форвард Александр Сорлот, правами на которого владеет испанский «Вильярреал», может перебраться в итальянский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Согласно сведениям источника, в подписании норвежского нападающего заинтересована столичная «Рома». Руководство «жёлтой субмарины» готово расстаться с Сорлотом за 35 миллионов евро.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Испании Александр забил 23 гола и стал вторым бомбардиром Ла Лиги. Скандинавский нападающий уступил лишь украинскому форварду Артёму Довбику, выступающему за «Жирону».