Дзаньоло прибыл в Италию для перехода в «Аталанту»

Николо Дзаньоло, итальянский футболист «Галатасарая», прибыл на родину для завершения перехода в «Аталанту».

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Джанлука Ди Марцио, 25-летний футболист прибыл в Милан, чтобы пройти медосмотр перед переходом в клуб из Бергамо. Ранее была информация, что «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, арендует Дзаньоло.

В прошлом сезоне Дзаньоло на правах аренды выступал за «Астон Виллу» и провёл за клуб 25 матчей, в которых дважды поразил ворота соперников. Трудовой договор игрока с «Галатасараем» действует до лета 2027 года, а трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 млн евро.