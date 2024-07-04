Клуб Фабрегаса подписывает нового вратаря перед сезоном в Серии А

Голкипер «Марселя» Пау Лопес близок к переезду в Италию. Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, 29-летний вратарь переходит в «Комо», который тренирует испанский специалист Сеск Фабрегас. Стороны уже провели переговоры и согласовали трудовое соглашение. Пау пополнит ряды новичка Серии А на правах аренды с возможностью выкупа за пять миллионов евро.

За команду из Марселя Лопес выступает с 2022 года. В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 49 поединках, в 11 из которых отстоял на ноль. Срок действующего трудового договора между голкипером и клубом рассчитан до лета 2026 года.