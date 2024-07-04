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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» заплатит 12 миллионов евро за Рафу Марина

04 Июля 2024 • 09:49 Комментировать

Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей чемпионата Европы. Напомним, на данной стадии турнира сборная Португалии сыграет с Францией, Испания встретится с Германией, Англия со Швейцарией, а Турция с

«Для меня на первом месте будет стоять матч немцев с испанцами, потом португальцев с французами», – приводит слова Колоскова издание Vprognoze.

На третье место Колосков поставил поединок между Англией и Швейцарией, а на последнее – матч Турции с Нидерландами. Напомним, сборная Швейцарии ранее выбила из турнира Италию, которая была обыграна со счётом 2:0.

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