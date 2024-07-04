«Реал» близок к продаже одного футболиста – названо имя

Мадридский «Реал» решил немного подзаработать в летнее трансферное окно. По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, ряды «королевского» клуба покинет защитник Рафа Марин.

Как информирует источник, футболист продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Игрока подпишет «Наполи», который возглавил Антонио Конте. С продажи защитника «сливочные» заработают порядка десяти миллионов евро.

В минувшем сезоне Марин выступал на правах аренды за «Алавес». Рафа принял участие в 35 поединках, не отметившись голевыми действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 7,5 миллиона евро.