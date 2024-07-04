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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А намерен переманить де Шильо из «Ювентуса»

04 Июля 2024 • 05:35 Комментировать

В «Ювентусе» больше не рассчитывают на крайнего защитника Маттиа де Шильо.

31-летний игрок пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, а после возвращения в строй всего однажды появился на поле. «Бьянконери» сменили тренера, но при Тьяго Мотте положение де Шильо вряд ли претерпит кардинальные изменения. По заявлениям журналиста Николо Скиры, информацию об итальянце уже запросила «Монца». «Ювентус» готов расстаться с футболистом нынешним летом.

Маттиа де Шильо принадлежит туринскому клубу с 2017 года. Текущая стоимость латераля, по оценке Transfermarkt, составляет 1 млн евро.

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