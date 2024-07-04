Кьеллини: «Надеюсь снова увидеть Погба на поле»

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поддержал Поля Погба.

31-летний француз получил четырёхлетнюю дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста. Игрок обжалует это решение, а его контракт с «Ювентусом» по-прежнему не аннулирован.

«Погба пришёл в «Ювентус» совсем ребёнком, его сразу все полюбили. Он мог стать главным талантом поколения, но травмы взяли своё. Надеюсь, он сможет снова играть, вновь покажет себя. Я не знаю всех деталей, но он определённо совершил ошибку. Хочу снова увидеть его на поле, ведь он действительно золотой мальчик», – сказал в интервью Sky Sport Кьеллини.