Матерацци: «Лукаку стоит признать, что уход из «Интера» был ошибкой»

Известный итальянский экс-защитник Марко Матерацци уверен, что Ромелу Лукаку допустил ошибку, отказавшись от возвращения в «Интер».

«Россонери» были заинтересованы в повторном подписании бельгийца в прошлом году, но тот отказался от сделки, в итоге отправившись в аренду в «Рому». Теперь форвард может оказаться в «Наполи».

«Лукаку сменил много клубов. Посмотрим, где он окажется теперь, но решение всегда принимает он сам.

Факт остаётся фактом: «Интер» – единственное место, где он смог что-то выиграть. Он был там счастлив, ему следует пожалеть об уходе из клуба и признать, что это была ошибка.

Теперь у «Интера» есть Маркус Тюрам, один из лучших нападающих Серии А, недавно был подписан Мехди Тареми. Отличный состав. Сожалеть явно стоит Лукаку, а не «Интеру», – цитирует Football Italia Матерацци.