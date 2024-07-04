Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман готов к переезду в Саудовскую Аравию.

26-летний футболист провёл успешный сезон в цветах бергамасков, а его звёздным часом стал финал Лиги Европы с хет-триком в ворота «Байера» (3:0). Как стало известно инсайдеру Руди Галетти, нигериец достиг устной договорённости с «Аль-Иттихадом». Саудовский клуб предложил форварду зарплату в размере порядка 14 млн евро за сезон. Судьба сделки будет зависеть от итогового решения «Аталанты» – итальянский клуб требует больше 35 млн евро за свою звезду.

В активе Адемолы Лукмана 17 забитых мячей и десять результативных передач в 45 поединках минувшей кампании.