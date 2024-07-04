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Чемпионат Италии. Серия А

​Матерацци: «С Конте «Наполи» наберёт на 10-12 очков больше»

04 Июля 2024 • 02:17 Комментировать

Бывший защитник итальянского «Интера» оценил шансы экс-чемпиона «Наполи», руководство которого пригласило Антонио Конте. Марко Матерацци не верит в то, что «Наполи» вернётся в круг соискателей чемпионского титула, но не сомневается в прогрессе клуба, который закончил прошлый сезон лишь на десятом месте в турнирной таблице Серии А:

- Я не жду сюрпризов от «Наполи». Не знаю, что поменяет там Конте. Уверен, однако, что 10-12 очков команде он даст. Особенно в свете того, что «Наполи» не будет участвовать в европейских турнирах, клубу будет легче, - цитирует слова Матерацци fcinter1908.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Марко Матерацци Наполи ещё теги
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