​Матерацци: «С Конте «Наполи» наберёт на 10-12 очков больше»

Бывший защитник итальянского «Интера» оценил шансы экс-чемпиона «Наполи», руководство которого пригласило Антонио Конте. Марко Матерацци не верит в то, что «Наполи» вернётся в круг соискателей чемпионского титула, но не сомневается в прогрессе клуба, который закончил прошлый сезон лишь на десятом месте в турнирной таблице Серии А:

- Я не жду сюрпризов от «Наполи». Не знаю, что поменяет там Конте. Уверен, однако, что 10-12 очков команде он даст. Особенно в свете того, что «Наполи» не будет участвовать в европейских турнирах, клубу будет легче, - цитирует слова Матерацци fcinter1908.it.