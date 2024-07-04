Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Италии. Серия А

​Матерацци: «Интер» фаворит, но и «Ювентус» с Моттой выступит хорошо»

04 Июля 2024 • 01:55 Комментировать

Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился своими мыслями о возможной интриге в следующем сезоне итальянского чемпионата Серии А. Он считает свой бывший клуб фаворитом предстоящего сезона, но не сомневается и в прогрессе «Ювентуса» в связи с появлением нового тренера - Тьяго Мотты, бывшего одноклубника Матерацци:

- Команда, которая победила в предыдущем сезоне, как правило, является и фаворитом следующего. Станет ли «Ювентус» претендентом на титул? У них молодой амбициозный тренер с большим опытом. Мы должны уважать «Ювентус», перемены часто приводят к росту, - цитирует слова Матерацци fcinter1908.it.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Марко Матерацци ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Губерниев назвал победителя Евро-2024 Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 «Спартак» оформил сразу два трансфера Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й Роналду сделал заявление о незабитом пенальти «Обидно и неожиданно»: Гилерме честно высказался после ухода из «Локомотива» В УЕФА приняли решение по скандальному жесту Беллингема на Евро-2024 Тренер сборной Португалии высказался о Роналду после победы над Словенией
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й
Спортивные новости
Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июля
01:55 · Италия. Серия А
​Матерацци: «Интер» фаворит, но и «Ювентус» с Моттой выступит хорошо»
01:29 · Италия. Серия Б
​«Всё в «Пизу» - Филиппо Индзаги нашёл себе место
00:53 · Италия. Серия А
Де Росси обозначил игрока сборной Италии в качестве главной цели «Ромы» слухи
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отказался от подписания Канселу – названа причина
00:14 · Италия. Серия А
«Аталанта» отказывается идти на уступки в сделке по трансферной цели «Ювентуса»
00:11 · Италия. Серия А
​Фелипе Андерсон перешёл в «Палмейрас»
03 Июля
23:46 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату запросил Рабио у «Ливерпуля» слухи
23:19 · Италия. Серия А
«Наполи» отказывается вести переговоры с «ПСЖ» по Кварацхелии
22:57 · Англия. Премьер-лига
Названа возможная зарплата Калафьори в «Арсенале» 1 слухи
22:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит официальное предложение по Копмейнерсу слухи
21:53 · Италия. Серия А
Эрнан Креспо рассказал о преимуществах Лукаку
20:40 · Италия. Серия А
Вратарь «Монцы» близок к переходу в «Ювентус»
19:25 · Россия. Премьер-лига
«Кальяри» остаётся фаворитом на Алексея Миранчука слухи
18:33 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Алексей Миранчук легко найдёт себе команду в Серии А»
16:37 · Италия. Серия А
Дзаньоло переходит в «Аталанту» Миранчука
Все новости
Рекомендуем