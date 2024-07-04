​Матерацци: «Интер» фаворит, но и «Ювентус» с Моттой выступит хорошо»

Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился своими мыслями о возможной интриге в следующем сезоне итальянского чемпионата Серии А. Он считает свой бывший клуб фаворитом предстоящего сезона, но не сомневается и в прогрессе «Ювентуса» в связи с появлением нового тренера - Тьяго Мотты, бывшего одноклубника Матерацци:

- Команда, которая победила в предыдущем сезоне, как правило, является и фаворитом следующего. Станет ли «Ювентус» претендентом на титул? У них молодой амбициозный тренер с большим опытом. Мы должны уважать «Ювентус», перемены часто приводят к росту, - цитирует слова Матерацци fcinter1908.it.