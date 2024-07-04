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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси обозначил игрока сборной Италии в качестве главной цели «Ромы» слухи

04 Июля 2024 • 00:53 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси намерен усилить свою команду звездой сборной Италии.

Наставник рассчитывает, что его клуб сможет провернуть трансфер вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы. По информации журналиста Николо Скиры, именно 26-летний футболист был определён рулевым «волков» как главная трансферная цель. Переговоры запланированы на ближайшее время.

Контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» истекает через год, что позволяет потенциальным покупателям рассчитывать на подписание по сниженной цене.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока сборной Италии в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Даниэле Де Росси Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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