«Аталанта» отказывается идти на уступки в сделке по трансферной цели «Ювентуса»

«Ювентусу» будет непросто договориться с «Аталантой» по условиям трансфера полузащитника Тёна Копмейнерса.

Нидерландец хотел бы продолжить карьеру в Турине, а «бьянконери» в скором времени сделают официальное предложение по 26-летнему хавбеку. По сведениям журналиста Руди Галетти, «Аталанта» отказывается идти на уступки – бергамаски запрашивают за своего лидера 60 млн евро. Ценник вряд ли будет снижен, однако «Ювентус» продолжает поиски решения, которое устроит все стороны.

Тён Копмейнерс провёл 51 матч за «Аталанту» в прошедшем сезоне, отметившись 15 голами и 7 ассистами. В составе коллектива из Бергамо футболист стал победителем минувшего розыгрыша Лиги Европы.