​Фелипе Андерсон перешёл в «Палмейрас»

Бывший футболист римского «Лацио» Фелипе Андерсон вернулся на родину - отныне бразилец будет защищать цвета «Палмейраса», то есть сменит голубую футболку «Лацио» на зелёную. По словам Фелипе, большое впечатление на него произвела настойчивость руководства «Палмейраса», с которой его приглашали:

- С самого первого контакта я почувствовал профессионализм, мне очень понравилось то, как они подошли к переговорам и с Божьей помощью всё получилось, - заявил Фелипе Андерсон.

Свои выступления за новый клуб Фелипе Андерсон сможет начать уже ровно через неделю - десятого июля.