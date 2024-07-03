«Наполи» отказывается вести переговоры с «ПСЖ» по Кварацхелии

«Наполи» по-прежнему не намерен продавать своего лидера Хвичу Кварацхелию.

Грузинский вингер, по слухам, готов перебраться в «Пари Сен-Жермен», а агент и отец игрока недавно заявляли, что надеются на его переход в другой клуб. Несмотря на всё это, как утверждает инсайдер Руди Галетти, «Наполи» непреклонен – Хвича не подлежит продаже. «ПСЖ» не теряет надежд на подписание 23-летнего футболиста, но руководство «партенопейцев» не желает вести переговоры. Вместо этого звезду сборной Грузии пытаются убедить продлить контракт.

Действующее соглашение Хвичи Кварацхелии с «Наполи» рассчитано до 2027 года, а его стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 80 млн евро.