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«Наполи» отказывается вести переговоры с «ПСЖ» по Кварацхелии

03 Июля 2024 • 23:19 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

«Наполи» по-прежнему не намерен продавать своего лидера Хвичу Кварацхелию.

Грузинский вингер, по слухам, готов перебраться в «Пари Сен-Жермен», а агент и отец игрока недавно заявляли, что надеются на его переход в другой клуб. Несмотря на всё это, как утверждает инсайдер Руди Галетти, «Наполи» непреклонен – Хвича не подлежит продаже. «ПСЖ» не теряет надежд на подписание 23-летнего футболиста, но руководство «партенопейцев» не желает вести переговоры. Вместо этого звезду сборной Грузии пытаются убедить продлить контракт.

Действующее соглашение Хвичи Кварацхелии с «Наполи» рассчитано до 2027 года, а его стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 80 млн евро.

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