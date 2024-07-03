Туринский «Ювентус» готовит официальное предложение «Аталанте» по нидерландскому полузащитнику Тену Копмейнерсу. Новостью делится в соцсети Фабрицио Романо. Как добавляет инсайдер, сам Копмейнерс заинтересован в потенциальном трансфере, игрок не прочь начать новую главу в карьере.

Копмейнерс пропускает проходящий в Германии чемпионат Европы из-за травмы. Что же касается карьеры 26-летнего игрока, то с 2021 года она проходит в «Аталанте». В прошлом сезоне вместе с бергамасками Тен выиграл Кубок Лиги Европы УЕФА.

Контракт нидерландца с «Аталантой» действует до лета 2027 года, Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.