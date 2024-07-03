Эрнан Креспо рассказал о преимуществах Лукаку

Несмотря на его последние неудачи, Ромелу Лукаку остаётся грозным нападающим - по крайней мере, в глазах аргентинца Эрнана Креспо, в прошлом выступавшем за такие клубы, как «Парма», «Интер» и «Милан». Он поведал, какие качества Лукаку считает самыми важными.

- Лукаку полагается на свои физические данные, раньше таких нападающих называли форвардами таранного типа. Он убийственно стартует с места, прорывает оборону и создаёт пространство для всей команды, - цитирует слова Креспо pianetamilan.it.

Напомним, что права на Лукаку принадлежат «Челси», но выступает он за «Рому».