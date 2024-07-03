Вратарь «Монцы» близок к переходу в «Ювентус»

Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио сменит клуб в летнее трансферное окно.

По информации La Gazzetta dello Sport, новой командой 26-летнего вратаря станет «Ювентус». Отмечается, что в пятницу ди Грегорио пройдёт медосмотр, после чего начнёт с клубом подготовку к новому сезону.

«Ювентус» арендует футболиста за четыре миллиона евро, у туринцев будет право выкупа игрока при выполнении определённых условий за 14 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Микеле ди Грегорио провёл 34 матча, в которых пропустил 37 голов. Он был признан лучшим вратарём прошлого сезона Серии А.