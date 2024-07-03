Дзаньоло переходит в «Аталанту» Миранчука

В ближайшее время атакующий полузащитник Николо Дзаньоло станет одноклубником россиянина Алексея Миранчука. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, соглашение межу «Галатасараем» и «Аталантой» по трансферу Дзаньоло находится на финальной стадии – осталось лишь уточнить мелкие детали.

В скором времени о трансфере 25-летнего Дзаньоло в «Аталанту» будет объявлено официально. Сам игрок хочет оказаться в клубе из Бергамо, которому предстоит выступить в Лиге чемпионов.

Добавим, что ранее в прессе появлялась информация о намерении «Аталанты» расстаться с Миранчуком.