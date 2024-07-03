Камоцци предостерёг «Аталанту» от ошибки с будущим Миранчука

В прессе появилась информация о том, что «Аталанта» приняла решение о расставании с полузащитником Алексеем Миранчуком в летнее трансферное окно. Россиянин якобы не входит в планы бергамасков на новый сезон.

Комментарий по поводу этой информации дал футбольный функционер Франко Камоцци, который ранее был советником владельца «Спартака».

«Для меня Алексей – очень хороший футболист, который показал, что он умеет играть в Серии А и в Европе на высоком уровне. Если «Аталанта» захочет избавиться от Алексея, думаю, это будет ошибкой», - цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 календарного года.