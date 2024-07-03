Смородская выбрала клуб Алексею Миранчуку

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями относительно будущего российского полузащитника Алексея Миранчука, ныне выступающего за «Аталанту».

«МЛС - это не вариант для Алексея. Миранчуку стоит оставаться в «Аталанте» - у него там всё наладилось и получается. Думаю, процесс пошёл и дальше будет только лучше», - передает слова Смородской «Чемпионат».

Ранее в прессе появилась информация, что Миранчук может переехать из Италии в МЛС. Заинтересованность в его услугах проявляет «Ди-Си Юнайтед».

В составе «Аталанты» Алексей выступает с 2020 года. Россиянин перешел в итальянскую команду из московского «Локомотива».