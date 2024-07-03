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Чемпионат Италии. Серия А

Флоренци не входит в планы «Милана», игрок интересен нескольким клубам

03 Июля 2024 • 11:54 Комментировать

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци с большой долей вероятности покинет свою команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец не входит в планы нового тренера Паулу Фонсеки.

В услугах Флоренци заинтересованы такие итальянские клубы, как «Комо» и «Фиорентина». Также Алессандро интересен «Валенсии» и клубам из Саудовской Аравии и США.

Напомним, в своё время именно Фонсека избавился от Флоренци в «Роме», когда Алессандро выступал за римскую команду. В последнем розыгрыше итальянской Серии А 33-летний защитник провел 33 матча за «Милан», где отметился одним голом и четырьмя ассистами.

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