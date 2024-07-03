Бывший футболист питерского «Зенита» Леандро Паредес, который принадлежит «Роме», может сменить клубную прописку, сообщает Sport.es.

По данным источника, аргентинец может пополнить ряды «Барселоны», а поспособствовать его трансферу в каталонский клуб по относительно недорогой стоимости может то, что у него остался один год по контракту с итальянской командой.

В минувшем сезоне Паредес принял участие в 49 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее опорный полузащитник выступал за «ПСЖ» и туринский «Ювентус».