Источник: Рабио предлагает себя «Барселоне»

Французский полузащитник Адриен Рабио покинет туринский «Ювентус», но вопрос в том, куда он собирается перейти. Ранее слухи отправляли его в мадридский «Реал», но есть и другая гипотеза.

Как сообщает FootMercato, мать Адриена, одновременно являющаяся агентом игрока, обратилась к «Барселоне». Она хотела бы видеть своего сына в футболке каталонского суперклуба. Известны и финансовые запросы - Рабио готов бегать за вице-чемпионов Испании за восемь миллионов евро ежегодно.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Напомним, что «Барселоне» сменился главный тренер - место Хави занял Ханс Флик.