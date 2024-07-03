​Каладзе: «Хочу видеть Кварацхелию в «Реале»

Бывший футболист итальянского «Милана» Каха Каладзе высоко оценил выступление Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы. Сборная Грузии вышла в плей-офф турнира, но там проиграла сборной Испании. И теперь Каладзе считает, что Кварацхелия достоин сыграть в испанском чемпионате- причём не где-нибудь, а в самом «Реале»:

- Мне хотелось бы увидеть Кварацхелию в мадридском «Реале». Анчелотти - один из лучших тренеров. Он всё уже доказал. Он - друг молодых футболистов. Он должным образом расставляет игроков, использует необходимую и оптимальную тактику, - цитирует слова Каладзе pianetamilan.it.