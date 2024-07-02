В «Аталанте» приняли решение по Миранчуку

Полузащитник Алексей Миранчук не входит в планы «Аталанты» на следующий сезон. Российский футболист может покинуть клуб из Бергамо в течение летнего трансферного окна. Об этом в социальных сетях написал известный журналист Николо Скира.

Миранчуку 28 лет, его действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года. Всего за итальянский клуб Алексей провёл 98 официальных матчей, в которых забил 13 голов и отдал 19 голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алексея Миранчука в 10 миллионов евро.

Добавим, что в следующем сезоне «Аталанта» будет играть в Лиге чемпионов.