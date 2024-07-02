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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаньоло близок к переходу в клуб Серии А

02 Июля 2024 • 20:38 Комментировать

Полузащитник Николо Дзаньоло близок к возвращению в родную Италию. Как сообщается на сайте авторитетного журналиста инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Аталанта» почти договорилась о трансфере 25-летнего Дзаньоло из «Галатасарая». Разница в позициях сторон в настоящий момент измеряется 1 миллионом евро.

Ожидается, что речь пойдёт об аренде Дзаньоло с обязательством дальнейшего выкупа при определённых условиях. Общая сумма сделки составит от 16 до 17 миллионов евро.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Николо Дзаньоло выступал в английской «Астон Вилле» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Аталанта Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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