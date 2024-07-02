Дзаньоло близок к переходу в клуб Серии А

Полузащитник Николо Дзаньоло близок к возвращению в родную Италию. Как сообщается на сайте авторитетного журналиста инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Аталанта» почти договорилась о трансфере 25-летнего Дзаньоло из «Галатасарая». Разница в позициях сторон в настоящий момент измеряется 1 миллионом евро.

Ожидается, что речь пойдёт об аренде Дзаньоло с обязательством дальнейшего выкупа при определённых условиях. Общая сумма сделки составит от 16 до 17 миллионов евро.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Николо Дзаньоло выступал в английской «Астон Вилле» на правах аренды.