Французский полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам продолжит карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, покупка 23-летнего футболиста обойдется «Ювентусу» в 20 миллионов евро без учета бонусов. Ожидается, что Тюрам подпишет контракт с туринцами до 2029 года.

В прошлом сезоне Тюрам появился на поле в 27 матчах чемпионата Франции, в которых отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Тюрама с «Ниццей» рассчитан до следующего лета. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 35 миллионов евро.