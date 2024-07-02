«Ювентус» сделал Рабио финальное предложение

Туринский «Ювентус» сделал финальное предложение по новому контракту полузащитнику Адриену Рабио, который вчера стал свободным агентом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз после Евро-2024 примет окончательное решение.

Сейчас велика вероятность того, что Рабио откажется от нового контракта. «Ювентус» считает, что зарплата в районе 7 миллионов евро в год – это лучшее, что клуб может предложить в настоящий момент.

Ранее сообщалось, что в услугах Адриена заинтересован «Милан». Также к 29-летнему футболисту есть спрос со стороны клубов из Английской премьер-лиги.