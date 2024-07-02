Булыкин отреагировал на возможный переезд Алексея Миранчука в МЛС

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в американский «Ди Си Юнайтед».

«Это был бы необычный переход, хотя в США сейчас много внимания уделяется футболу. Все развивается гигантскими темпами», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, европейская карьера лучше американской, хотя в последнее время в США хотят переехать многие футболисты.

Ранее сообщалось, что «Ди Си Юнайтед» заинтересован в услугах 28-летнего российского полузащитника.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Миранчука в десять миллионов евро.