Алексей Миранчук может продолжить карьеру в США

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть Италию. По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, у футболиста есть вариант продолжения карьеры в США.

Как стало известно источнику, заинтересованность в услугах игрока проявляет американский клуб «Ди-Си Юнайтед», выступающий в МЛС.

Напомним, что Алексей перебрался в «Аталанту» в 2020 году. Его предыдущим клубом был московский «Локомотив». Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и 12 голевыми передачами.