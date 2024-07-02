Щесны может сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны попал в сферу интересов другого итальянского клуба.

Поляк рискует потерять место в основе туринцев с приходом Микеле ди Грегорио из «Монцы», трансфер которого, по достоверным данным, уже закрыт. Как стало известно инсайдеру Джанлуке ди Марцио, Щесны может отправиться в обратном направлении – в «Монце» мечтают о подписании 34-летнего вратаря в текущее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе Войцеха Щесны в саудовский «Аль-Наср». Контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан до середины следующего года, а его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 6 млн евро.