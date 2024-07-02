Маротта рассказал о трансферных планах «Интера»

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о планах на летнее трансферное окно.

«Нерадзурри» уже подписали двух свободных агентов – нападающего Мехди Тареми и полузащитника Петра Зелиньски. По словам главы клуба, дальнейших громких сделок ждать не стоит.

«Чего можно ожидать от «Интера» на трансферном рынке? Ничего особенного. Мы сработали быстро и смогли привести Тареми и Зелиньски – наша команда уже конкурентоспособна. Осталось лишь немного укрепить некоторые позиции – например позицию вратаря, на которую мы планируем подписать Хосепа Мартинеса [«Дженоа»]. Наш состав готов к работе», – передаёт журналист Даниэле Мари слова Маротты.