Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
Чемпионат Италии. Серия А

Маротта рассказал о трансферных планах «Интера»

02 Июля 2024 • 02:20 Комментировать

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о планах на летнее трансферное окно.

«Нерадзурри» уже подписали двух свободных агентов – нападающего Мехди Тареми и полузащитника Петра Зелиньски. По словам главы клуба, дальнейших громких сделок ждать не стоит.

«Чего можно ожидать от «Интера» на трансферном рынке? Ничего особенного. Мы сработали быстро и смогли привести Тареми и Зелиньски – наша команда уже конкурентоспособна. Осталось лишь немного укрепить некоторые позиции – например позицию вратаря, на которую мы планируем подписать Хосепа Мартинеса [«Дженоа»]. Наш состав готов к работе», – передаёт журналист Даниэле Мари слова Маротты.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Мехди Тареми Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2024 Хосеп Мартинес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024 Доннарумма высказался после вылета Италии с Евро-2024 Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июля
02:20 · Италия. Серия А
Маротта рассказал о трансферных планах «Интера»
01:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
01:45 · Италия. Серия А
Погба: «Я не закончил с футболом, у меня есть шанс вернуться»
01:09 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио слухи
00:41 · Италия. Серия А
Нуну Гомеш: «Леау способен решать исход матчей»
01 Июля
23:57 · Германия. Бундеслига
Президент «Интера» отреагировал на слухи о переходе Чалханоглу в «Баварию»
23:33 · Чемпионат Европы 2024
Рабио ответил на вопрос об уходе из «Ювентуса»
23:27 · Италия. Серия А
Маротта рассказал, когда Индзаги продлит контракт с «Интером»
23:18 · Италия. Серия А
Алексис Санчес покинул миланский «Интер» 1 официально
23:14 · Англия. Премьер-лига
Директор «Болоньи»: «Думаю, Калафьори не перейдёт в «Ювентус»
23:07 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился о подписании полузащитника за 20 млн евро
23:05 · Италия. Серия А
Директор «Болоньи»: «На 99 процентов уверен, что Зиркзее покинет клуб летом»
23:01 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» дал ясный ответ по будущему Симоне Индзаги
22:35 · Италия. Серия А
​«Ювентус» и Jeep расстались
22:00 · Италия. Серия А
«Рома» представила третью футболку на следующий сезон - и привела тифози в ярость
Все новости
Рекомендуем