Погба: «Я не закончил с футболом, у меня есть шанс вернуться»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба заявил, что не планирует завершать карьеру на фоне возникших проблем.

Француз, напомним, получил четырёхлетнюю дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста, но ещё может обжаловать это решение.

«Я никогда не говорил, что закончил с футболом. Не хочу прекращать играть. Я стал жертвой несправедливости, но у меня ещё есть шанс вернуться. Я продолжаю тренироваться, всё ещё чувствую себя футболистом. У меня по-прежнему контракт с «Ювентусом». Я ещё не общался с директором и тренером – думаю, они ждут моей апелляции. Нужно сохранять оптимизм», – рассказал в интервью журналисту Джанлуиджи Баньюло 31-летний футболист.