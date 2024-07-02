Нуну Гомеш: «Леау способен решать исход матчей»

Бывший португальский игрок Нуну Гомеш, неоднократно представлявший свою страну на крупнейших футбольных форумах, высоко ценит Рафаэла Леау. Игрок «Милана» уже пять лет как выступает в Италии, стал чемпионом страны в 2022 году, но пока еще не оправдал всех выданных ему авансов:

- Мне очень нравится Леау и вы не услышите от меня ничего плохого в его адрес. Я работал селекционером, когда он попал в Португалию, дважды приглашал его в «Бенфику», но он оказался в «Спортинге». Леау - игрок, который способен решать исход матчей, - цитирует слова Гомеша pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.