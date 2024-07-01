Маротта рассказал, когда Индзаги продлит контракт с «Интером»

Президент «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о будущем Симоне Индзаги в клубе.

«Нерадзурри» ведут переговоры с итальянским тренером о новом контракте. Сторонам пока не удалось согласовать все условия сделки.

«У нас прекрасные отношения с Симоне. Переговоры идут, есть определённая динамика, сохраняется максимальное взаимоуважение между сторонами. Индзаги заслуживает многого, но нам ещё предстоит разобраться со справедливостью оценок. Это нормальная ситуация, и я уверен, что всё закончится успешно – скорее всего, до старта нового сезона», – передаёт журналист Даниэле Мари слова Маротты.