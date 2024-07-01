35-летний чилийский нападающий Алексис Санчес официально покинул миланский «Интер». Новостью об этом делится пресс-служба «нерадзурри». У латиноамериканца истёк контракт с клубом, новый стороны не подписали.

В «Интере» Санчес оказался в 2019 году, спустя год он подписал полноценный контракт с клубом. В позапрошлом сезоне, сезоне‑2022/23 Алексис отправлялся во Францию, где защищал цвета местного «Марселя», а после вернулся в «Интер».

Суммарно за миланский клуб Алексис провёл 142 матча, отличился 24 забитыми голами.

Ранее «Интер» покинул ещё один опытный игрок, колумбиец Хуан Куадрадо.