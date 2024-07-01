«Ювентус» договорился о подписании полузащитника за 20 млн евро

Хавбек «Ниццы» Кефрен Тюрам продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Переговоры между клубами близятся к успешному завершению: стороны сошлись на трансферной компенсации в размере 20 млн евро, также французы смогут рассчитывать на бонусы, которые будут зависеть от успехов игрока, информирует инсайдер Джанлука ди Марцио. Ожидается, что уже на этой неделе сделка будет официально оформлена.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кефрена Тюрама в 35 млн евро. «Ювентус» сможет приобрести 23-летнего француза по сниженной цене, поскольку контракт футболиста с «Ниццей» истекает через год.