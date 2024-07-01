Директор «Болоньи»: «На 99 процентов уверен, что Зиркзее покинет клуб летом»

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори практически не видит сомнений в том, что молодой нидерландский игрок атаки Джошуа Зиркзее покинет клуб этим летом.

«В контракте Джошуа Зиркзее есть пункт об отступных, и я уверен, что он на 99 процентов покинет клуб», - цитирует Сартори в соцсети Фабрицио Романо.

Как отмечает Романо, пункт о выкупе действителен с 1 июля до середины августа, а чтобы заполучить игрока, нужно заплатить «Болонье» компенсацию в 40 млн евро.

В прошедшем сезоне в Серии А Джошуа оформил 15 голевых действий – 11 голов и четыре ассиста, его клуб пробился в Лигу чемпионов.