Спортивный директор «Интера» дал ясный ответ по будущему Симоне Индзаги

Миланский «Интер» продолжит сотрудничество с главным тренером Симоне Индзаги.

В прошедшей кампании специалист привёл «нерадзурри» к чемпионству в Серии А и триумфу в Суперкубке Италии. Известно, что клуб заинтересован в продлении контракта с наставником.

«Контракт Индзаги будет продлён. Он заслужил это», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Пьеро Аузилио, занимающего должность спортивного директора миланского гранда.

Действующее соглашение Симоне Индзаги с «Интером» истекает по окончании предстоящего сезона. Свою нынешнюю должность итальянский рулевой занимает с лета 2021 года.