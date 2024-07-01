Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» и Jeep расстались

01 Июля 2024 • 22:35 Комментировать

Сотрудничество туринского «Ювентуса» и автомобильной компании Jeep подошло к своему завершению - контракт истек вчера, 30 июня. Пресс-служба туринского гранда не стала молча провожать спонсора, а соблюла приличия - поблагодарила за долгое двенадцатилетнее сотрудничество специальным пресс-релизом.

Также было дано понять, что нового спонсора клуб пока не нашёл - а следовательно, он открыт для сотрудничества. То же самое касается и Jeep - американская компания не собирается завязывать с большим футболом и спортом, а посему также ищет себе нового клиента. Посмотрим, у кого получится быстрее.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Jeep
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Появилась информация о результатах обследования Месси В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024 Доннарумма высказался после вылета Италии с Евро-2024 Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июля
23:33 · Чемпионат Европы 2024
Рабио ответил на вопрос об уходе из «Ювентуса»
23:27 · Италия. Серия А
Маротта рассказал, когда Индзаги продлит контракт с «Интером»
23:18 · Италия. Серия А
Алексис Санчес покинул миланский «Интер» 1 официально
23:14 · Англия. Премьер-лига
Директор «Болоньи»: «Думаю, Калафьори не перейдёт в «Ювентус»
23:07 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился о подписании полузащитника за 20 млн евро
23:05 · Италия. Серия А
Директор «Болоньи»: «На 99 процентов уверен, что Зиркзее покинет клуб летом»
23:01 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» дал ясный ответ по будущему Симоне Индзаги
22:35 · Италия. Серия А
​«Ювентус» и Jeep расстались
22:00 · Италия. Серия А
«Рома» представила третью футболку на следующий сезон - и привела тифози в ярость
20:58 · Италия. Серия А
​«Рома» и «Лацио» сразятся за Кастровилли
20:20 · Италия. Серия А
36-летний Куадрадо покинул миланский «Интер» официально
17:43 · Италия. Серия А
«Аталанта» готова отпустить Миранчука в «Кальяри» слухи
16:34 · Италия. Серия А
Камоцци ответил, могут ли Миранчуки воссоединиться в «Аталанте»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Амрабат может остаться в «Манчестер Юнайтед»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Камада сменил «Лацио» на «Кристал Пэлас» официально
Все новости
Рекомендуем