​«Ювентус» и Jeep расстались

Сотрудничество туринского «Ювентуса» и автомобильной компании Jeep подошло к своему завершению - контракт истек вчера, 30 июня. Пресс-служба туринского гранда не стала молча провожать спонсора, а соблюла приличия - поблагодарила за долгое двенадцатилетнее сотрудничество специальным пресс-релизом.

Также было дано понять, что нового спонсора клуб пока не нашёл - а следовательно, он открыт для сотрудничества. То же самое касается и Jeep - американская компания не собирается завязывать с большим футболом и спортом, а посему также ищет себе нового клиента. Посмотрим, у кого получится быстрее.