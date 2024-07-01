«Рома» представила третью футболку на следующий сезон - и привела тифози в ярость

чИтальянская «Рома» представила третью футболку на следующий сезон, 2024\2025 - но она тут же вызвала недоумение и даже ярость фанатов. Дело в том, что она частично голубая, а цвета злейшего врага, «Лацио», также голубые!

Естественно, что это вводит в замешательство фанатов «Ромы», и они спешат поделиться своим смятением в социальных сетях. «Сами носите цвета «Лацио», мы покупать не будем», «срочно меняйте цвета» - вот примерно такие реплики раздаются в социальных сетях.

В прошлом сезоне итальянского чемпионата «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице, а «Лацио» - седьмое.